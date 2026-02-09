В ТТ показали, как будет выглядеть новая молодежная сцена в «пирамиде»

В пресс-службе ТТ рассказали, что начали строительство молодежной сцены в 2025 году, когда Пермь получила статус Молодежной столицы России. ТМТ задуман как театральная площадка, где подростки смогут не только смотреть спектакли, но и участвовать в обсуждениях, лабораториях, образовательных проектах и коллаборациях с профессиональными художниками и режиссерами.

Первыми постановками на сцене ТМТ станут «Хокинг» (12+), «Недоросль. Дневник Митрофана» (12+), «Мцыри» (12+), «Каштанка» (12+) и «Покрышки» (12+). В репертуаре молодежной сцены ТТ будут и спектакли-участники проекта «Театр – в школы» по произведениям школьной программы: «Пиковая дама» (12+), «Кентервильское привидение» (12+) и «Белые ночи» (12+).

Информационный обзор редакции.