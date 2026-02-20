Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

«У Моста» собирается представить премьерный спектакль «Мой бедный Марат»

Театр «У Моста» готовится 21 и 22 февраля представить премьеру — спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Режиссером и сценографом стал Сергей Федотов, а исполнитель главной роли Иван Ильин в этом спектакле выступил еще и помощником режиссера.

Спектакль «Мой бедный Марат» сделан в формате блокадного дневника. Действие начинается в военном Ленинграде, но также охватывает время после событий Великой Отечественной войны. Пережив несколько переломных моментов своей жизни, герои приходят к надежде все исправить, «начать жизнь сначала». «Спектакль о любви, которая ни смотря ни на что, с каждой минутой все сильнее прорывается сквозь грусть и отчаянье послевоенной жизни. Этот спектакль о любви, надежде и вере, о самом важном: с любимыми не расставайтесь», — рассказывают в театре «У Моста» о предстоящей премьере.

