«У Моста» собирается представить премьерный спектакль «Мой бедный Марат»

Спектакль «Мой бедный Марат» сделан в формате блокадного дневника. Действие начинается в военном Ленинграде, но также охватывает время после событий Великой Отечественной войны. Пережив несколько переломных моментов своей жизни, герои приходят к надежде все исправить, «начать жизнь сначала». «Спектакль о любви, которая ни смотря ни на что, с каждой минутой все сильнее прорывается сквозь грусть и отчаянье послевоенной жизни. Этот спектакль о любви, надежде и вере, о самом важном: с любимыми не расставайтесь», — рассказывают в театре «У Моста» о предстоящей премьере.

Информационный обзор редакции. 12+