Большая сцена

В июле-августе ТТ собирается представить музыкальный спектакль «Крысолов» (16+): ее выпускает режиссер Борис Мильграм в тандеме с музыкальным руководителем театра Татьяной Виноградовой, художниками Зиновием Марголиным (сценография), Викторией Севрюковой (костюмы) и Евгением Козиным (свет), а также хореографом Александром Андрияшкиным. В основе спектакля рок-опера композитора Ольги Шайдуллиной по либретто Михаила Бартенева. Первые показы планируют устроить вне стен театра.

Борис Мильграм готовит вместе с художником-постановщиком Анваром Гумаровым «Чайку» (16+) по мотивам пьесы А.П.Чехова, которая станет второй в его режиссерской карьере. К открытию Большой сцены после ремонта зрителям представят драматический спектакль «Любовь к трем апельсинам» (16+) по пьесе Карло Гоцци. Премьеру готовит команда режиссера Кирилла Люкевича: драматург Настасья Федорова, художники Александр Мохов, Мария Лукка и Ксения Котенева, композитор Антон Шанихин, видеохудожник Майк (Михаил) Иванов.

Режиссер Марк Букин собирается выпустить свою третью премьеру на Большой сцене ТТ — музыкальный спектакль «Сирано» (16+). Над проектом работают также композитор Александр Марголин, либреттист Наталия Макуни, художник-сценограф Евгений Терехов, художник по костюмам Ирэна Белоусова, художник по свету Евгений Козин и хореограф Александр Андрияшкин.

«Сцена-Молот»

Первым станет пластически-поэтическая драма Ксении Малининой «(не)русские поэты» (16+): ее представляли в формате предпоказа в декабре, а теперь дадут официально в феврале. Еще один музыкальный спектакль — «Для нежных» (12+) — результат лаборатории «Резиденция ТТ»-2023. Его создают режиссер Ярослав Жевнеров, драматург Виктория Костюкевич, композитор Анастасия Дружинина, сценограф и художник по костюмам София Шнырева, режиссер по пластике Александра Колосовская.

«Театр-Тятрик»

В феврале кураторы детской сцены ТТ, композитор Ольга Шайдуллина и режиссер Антон Калипанов, готовятся показать моноспектакль «Когда я снова стану маленьким» (6+) по пьесе польского педагога и писателя Януша Корчака. Весной зрителей ждут кукольные премьеры. Первая случится в марте «Бегемот-невидимка» (6+) по пьесе драматурга Марии Зелинской от режиссера Влада Костина (кстати, лауреат «Золотой Маски»-2025 за «Лучшую актерскую работа» в спектакле «Черная речка. Кукольная дуэль»). В апреле будет «Няня Ву» (6+) молодого режиссера из Санкт-Петербурга Фамила Джавадова. На май намечен показ спектакля «Тео – театральный капитан» (6+) по пьесе Нины Дашевской в постановке Сюзанны Классеп.

