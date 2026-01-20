«Сказка о царе Салтане», Алеша с черной курицей, коми-пермяцкий фольклор: театр кукол рассказал о премьерах 2026 года

Первой премьерой в театре кукол станет постановка по одноименной повести Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» (6+). Ее собираются представить зрителям в апреле. Историю о столкновении мальчика Алеши с волшебным миром крохотных человечков представят драматург Анастасия Мордвинова, художественный руководитель Дмитрий Вихрецкий и главный художник театра Виктория Ельцова. Второй премьерой станет «Сказка о царе Салтане» (6+): она будет приурочена к открытию юбилейного 90-го сезона. Над созданием спектакля работают режиссер Антон Нестеренко и художница Лилия Жамалетдинова.

В конце октября в театре кукол намерены представить игровой спектакль-урок «Сказки БЕЗопасности» (6+): он расскажет о важности соблюдения мер предосторожности дома и на улице. Режиссером постановки выступит артист театра Павел Дитятин. Ноябрьской премьерой станет спектакль по коми-пермяцкому фольклору — «Охотники за сказками» (6+), его поставит худрук Дмитрий Вихрецкий. За создание пьесы будет отвечать драматург Алиса Малинина, за визуальное решение — художник Виктория Ельцова, консультантом-этнографом выступит Татьяна Санникова, генеральный директор дома народного творчества «Губерния». В декабре к Новому году кукольный театр готовится показать «Зимовье зверей» (0+) по мотивам русской народной сказки.

Недавно мы рассказывали, что в 2026 году фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет на два месяца раньше, чем обычно.

