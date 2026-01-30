Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Молодежная сцена Театра-Театра будет называться ТМТ: рассказываем, какие спектакли там готовят

В Театре-Театре рассказали подробности о молодежной сцене, которая готовится к открытию в «пирамиде», по соседству с детской. Это пространство назвали «Твой молодежный театр», или ТМТ, его художественным руководителем ТМТ станет режиссер Марк Букин.

Пресс-служба Пермского академического Театр-Театра

Молодежная сцена будет нацелена на честный, «взрослый» диалог с подростками. Она будет работать по трем основным направлениям: нескучная классика, актуальные современные названия и экспериментальные перформативные проекты. Первыми в репертуаре ТМТ станут спектакли проекта «Театр — в школы», а также отдельные премьеры «Недоросль, или образцовая семья Скотининых» (12+) по Фонвизину и «Мцыри» (12+) по Лермонтову.

В пресс-службе ТТ рассказали, что в планах ТМТ показать:

  • «Покрышки» (16+) по пьесе Дмитрия Шмакова и Александра Липовского;
  • «Типа я» (16+) по одноименному бестселлеру Ислама Ханипаев;
  • моноспектакль «Хокинг» (16+) о жизни выдающегося ученого;
  • «Садако» (12+) о японской девочке, пережившей ядерную бомбардировку;
  •  «Один день до Марса» (12+) — фантастическую история для всей семьи от Анны Морозовой по пьесе Александра Тюжина;
  • «Дорогая Елена Сергеевна» (18+) — в ее основе пьеса, написанная в 1981 году, но актуальная до сих пор.

Экспериментальные постановки ТМТ будут строиться не на тексте, а на концептуальном режиссерском замысле: например, в «Блэкбокс» (18+) зрители встретятся с конфиденциальностью и полной темнотой черного куба, а в «Рэп рефлексе» (12+) спектакль сочиняется совместно со зрителями-подростками в режиме реального времени.

