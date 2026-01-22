Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Известно, когда Театр-Театр собирается открыть новую сцену в еще одной «пирамиде»

Пермский Театр-Театр готовится открыть новую сцену в «пирамиде» в марте 2026 года. На ней планируют показывать спектакли для подростков и молодежи.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

По данным издания Business Class, зрительный зал рассчитан на 85 мест. На первом этаже собираются открыть кафе для зрителей. Кураторами молодежной сцены ТТ станут основатели «Театрального проекта 27» из Санкт-Петербурга. У нового проекта ТТ будет собственная актерская труппа и режиссеры-резиденты.

Недавно мы рассказывали о том, кто из молодых актеров, режиссеров и музыкантов стал лауреатом премии «Надежда».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: