Известно, когда Театр-Театр собирается открыть новую сцену в еще одной «пирамиде»

По данным издания Business Class, зрительный зал рассчитан на 85 мест. На первом этаже собираются открыть кафе для зрителей. Кураторами молодежной сцены ТТ станут основатели «Театрального проекта 27» из Санкт-Петербурга. У нового проекта ТТ будет собственная актерская труппа и режиссеры-резиденты.

