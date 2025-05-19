18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Еще в одной «пирамиде» откроется новый проект Театра-Театра

Еще одну «пирамиду» на улице Крисанова передали Пермскому академическому Театру-Театру. ТТ в этом году планирует продолжить расширяться.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Осенью в «пирамиде» собираются открыть новую сцену, которая специализируется на спектаклях для подростках и молодежи. Запуск пространства планируют провести в рамках программы «Пермь — молодежная столица России». В конце 2024 года в другой «пирамиде» открылся «Театр-Тятрик».

По данным «Нового компаньона», кураторами новой сцены ТТ станут основатели театра для подростков «Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга. Планируется, что у подросткового театра будет собственная актерская труппа и режиссеры-резиденты. Пока в «пирамиде» намерены провести косметический ремонт.

Кстати, летом в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер».

Информационный обзор редакции.

Места:
Пермский академический Театр-Театр

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: