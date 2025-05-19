Еще в одной «пирамиде» откроется новый проект Театра-Театра

Осенью в «пирамиде» собираются открыть новую сцену, которая специализируется на спектаклях для подростках и молодежи. Запуск пространства планируют провести в рамках программы «Пермь — молодежная столица России». В конце 2024 года в другой «пирамиде» открылся «Театр-Тятрик».

По данным «Нового компаньона», кураторами новой сцены ТТ станут основатели театра для подростков «Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга. Планируется, что у подросткового театра будет собственная актерская труппа и режиссеры-резиденты. Пока в «пирамиде» намерены провести косметический ремонт.

Кстати, летом в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер».

Информационный обзор редакции.