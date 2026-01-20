Рассказываем, кто из молодых актеров, режиссеров и музыкантов стал лауреатом премии «Надежда»

В Перми впервые отметили новый профессиональный праздник День артиста. В честь события молодым деятелям театров вручили почетные знаки премии «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылева. Она была учреждена Пермским отделением Союза театральных деятелей России в 2025 году.