Рассказываем, кто из молодых актеров, режиссеров и музыкантов стал лауреатом премии «Надежда»

В Перми впервые отметили новый профессиональный праздник День артиста. В честь события молодым деятелям театров вручили почетные знаки премии «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылева. Она была учреждена Пермским отделением Союза театральных деятелей России в 2025 году.
Восемь молодых актеров, режиссеров и музыкантов стали лауреатами премии «Надежда»:
- актер Пермского театра кукол Павел Дитятин, особенно запомнившийся ролью Чарли Гордона в спектакле «Цветы для Элджернона»
- хормейстер Пермского театра оперы и балета Даниил Журилов, который участвовал в подготовке и выпуске оперных спектаклей сезона 2024/25 — «Пиковой дамы», «Двенадцати месяцев» и «Самсона и Далилы»
- солист театра «Балет Евгения Панфилова» Руслан Ильзигитов, занятый во всех спектаклях театра последних лет
- актриса Березниковского драматического театра Анастасия Козьменко, которая потрясла пермских театралов ролью спектакле «ва-ва» (номинант «Золотой маски» и лауреат «Волшебной кулисы»)
- заведующий музыкальной частью Пермского театра юного зрителя Марк Либерзон, композитор, аранжировщик, пианист, сочинивший музыку к постановкам театра «Ромео и Джульетта», «Новая история страны Оз» и «Сто лет одиночества»
- артист Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина Антон Нистратов, сыгравший более 30 ролей современной и классической драматургии
- режиссер Пермского театр оперы и балета Мария Рубина, которая является автором и соавтором знаковых постановок на сцене театра и творческих проектов за его пределами
- актриса Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького Анастасия Утробина: ее исполнение роли Зосьи в спектакле «Кукуй, кукушечка!» было отмечено премией Пермского края в сфере искусства и культуры за 2023 год
