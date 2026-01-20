Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Рассказываем, кто из молодых актеров, режиссеров и музыкантов стал лауреатом премии «Надежда»

В Перми впервые отметили новый профессиональный праздник День артиста. В честь события молодым деятелям театров вручили почетные знаки премии «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылева. Она была учреждена Пермским отделением Союза театральных деятелей России в 2025 году.

Марк Либерзон

Марк Либерзон

Анастасия Утробина

Анастасия Утробина

Восемь молодых актеров, режиссеров и музыкантов стали лауреатами премии «Надежда»:

  • актер Пермского театра кукол Павел Дитятин, особенно запомнившийся ролью Чарли Гордона в спектакле «Цветы для Элджернона»
  • хормейстер Пермского театра оперы и балета Даниил Журилов, который участвовал в подготовке и выпуске оперных спектаклей сезона 2024/25 — «Пиковой дамы», «Двенадцати месяцев» и «Самсона и Далилы»
  • солист театра «Балет Евгения Панфилова» Руслан Ильзигитов, занятый во всех спектаклях театра последних лет
  • актриса Березниковского драматического театра Анастасия Козьменко, которая потрясла пермских театралов ролью спектакле «ва-ва» (номинант «Золотой маски» и лауреат «Волшебной кулисы»)
  • заведующий музыкальной частью Пермского театра юного зрителя Марк Либерзон, композитор, аранжировщик, пианист, сочинивший музыку к постановкам театра «Ромео и Джульетта», «Новая история страны Оз» и «Сто лет одиночества»
  • артист Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина Антон Нистратов, сыгравший более 30 ролей современной и классической драматургии
  • режиссер Пермского театр оперы и балета Мария Рубина, которая является автором и соавтором знаковых постановок на сцене театра и творческих проектов за его пределами
  • актриса Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького Анастасия Утробина: ее исполнение роли Зосьи в спектакле «Кукуй, кукушечка!» было отмечено премией Пермского края в сфере искусства и культуры за 2023 год

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: