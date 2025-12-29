Театр «У Моста» впервые за свою историю сыграл более 680 спектаклей

За 2025 год театр «У Моста» сыграл 688 спектаклей, провел 20 гастрольных выездов по России и Беларуси, включая Москву, Санкт-Петербург, Минск, Брест, Гродно, Красноярск, принял участие в 6 международных фестивалях.

В 2025 году пермский мистический театр представил четыре премьеры: «Любовь и голуби» (12+), «Тевье-молочник» (12+), «Биндюжник и Король» (16+), «Рождество с Демоном» (12+). Студенты мастерской Сергея Федотова за 2025 год подготовили и сыграли шесть курсовых спектаклей: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «А зори здесь тихие», «Храбрый Назар», «Мачеха Саманишвили», «Ханума».

В 2026-м году театр готовит несколько премьер. Ранее мы рассказывали, что в новом сезоне планируют представить «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова, «Игрок» по роману Федора Достоевского, «Дети солнца» по пьесе Максима Горького, «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова.

Недавно мы рассказывали о том, что пять спектаклей из Пермского края отобрали для Всероссийского фестиваля театров малых городов.

