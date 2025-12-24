Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Беспрецедентный результат: пять спектаклей из Пермского края отобрали для Всероссийского фестиваля театров малых городов

Пять театров Пермского края со своими спектаклями вошли в конкурсную программу XXIII Всероссийского фестиваля театров малых городов. Это ключевой проект Союза театральных деятелей РФ, собирающий таланты из регионов, чтобы продемонстрировать подлинное искусство.

Спектакль «Космос» Лысьвенского театра драмы
Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина

Спектакль «Космос» Лысьвенского театра драмы

В 2026 году фестиваль пройдет в Московской области. Всего в программу отобрали 16 спектаклей, каждый третий из них — из Пермского края. В пресс-службе министерства культуры говорят, что это беспрецедентный результат, подчеркивающий мощь пермской сцены и ее вклад в национальное театральное искусство.

В номинации «Большая форма» представлены:

  • «Космос» (16+) Василия Шукшина (инсценировка и режиссура Андрея Шляпина) Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина;
  • «Коби Брайант» (18+) Алексея Житковского (режиссер Петр Незлученко) Чайковского театра драмы и комедии;
  • «Живи и помни» (18+) Валентина Распутина (режиссер Юлия Беляева) Коми-Пермяцкого национальный драматического театра им. М. Горького.

В номинации «Малая форма» покажут:

  • «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Антона Чехова (инсценировка Виктория Костюкевич, режиссер Петр Незлученко) Березниковского драматического театра;
  • «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) Михаила Хейфца (инсценировка и режиссура Кирилл Зайцев) Камерного драматического театра «Доминанта».

Информационный обзор редакции.

