Беспрецедентный результат: пять спектаклей из Пермского края отобрали для Всероссийского фестиваля театров малых городов

Пять театров Пермского края со своими спектаклями вошли в конкурсную программу XXIII Всероссийского фестиваля театров малых городов. Это ключевой проект Союза театральных деятелей РФ, собирающий таланты из регионов, чтобы продемонстрировать подлинное искусство.
Спектакль «Космос» Лысьвенского театра драмы
В 2026 году фестиваль пройдет в Московской области. Всего в программу отобрали 16 спектаклей, каждый третий из них — из Пермского края. В пресс-службе министерства культуры говорят, что это беспрецедентный результат, подчеркивающий мощь пермской сцены и ее вклад в национальное театральное искусство.
В номинации «Большая форма» представлены:
- «Космос» (16+) Василия Шукшина (инсценировка и режиссура Андрея Шляпина) Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина;
- «Коби Брайант» (18+) Алексея Житковского (режиссер Петр Незлученко) Чайковского театра драмы и комедии;
- «Живи и помни» (18+) Валентина Распутина (режиссер Юлия Беляева) Коми-Пермяцкого национальный драматического театра им. М. Горького.
В номинации «Малая форма» покажут:
- «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Антона Чехова (инсценировка Виктория Костюкевич, режиссер Петр Незлученко) Березниковского драматического театра;
- «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) Михаила Хейфца (инсценировка и режиссура Кирилл Зайцев) Камерного драматического театра «Доминанта».
