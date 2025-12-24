Беспрецедентный результат: пять спектаклей из Пермского края отобрали для Всероссийского фестиваля театров малых городов

В 2026 году фестиваль пройдет в Московской области. Всего в программу отобрали 16 спектаклей, каждый третий из них — из Пермского края. В пресс-службе министерства культуры говорят, что это беспрецедентный результат, подчеркивающий мощь пермской сцены и ее вклад в национальное театральное искусство.

В номинации «Большая форма» представлены:

«Космос» (16+) Василия Шукшина (инсценировка и режиссура Андрея Шляпина) Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина;

«Коби Брайант» (18+) Алексея Житковского (режиссер Петр Незлученко) Чайковского театра драмы и комедии;

«Живи и помни» (18+) Валентина Распутина (режиссер Юлия Беляева) Коми-Пермяцкого национальный драматического театра им. М. Горького.

В номинации «Малая форма» покажут:

«Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Антона Чехова (инсценировка Виктория Костюкевич, режиссер Петр Незлученко) Березниковского драматического театра;

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) Михаила Хейфца (инсценировка и режиссура Кирилл Зайцев) Камерного драматического театра «Доминанта».

