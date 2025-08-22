В театре «У Моста» готовят премьеры по произведениям Федора Достоевского и Максима Горького

«У Моста» собирается открыть театральный сезон одним из первых в городе — 23 августа. В истории мистического театра он станет 38-м: режиссер и художественный руководитель «У Моста» Сергей Федотов готовит несколько премьер, среди них — спектакли по произведениям Федора Достоевского и Максима Горького.
Первым показом станет премьерный спектакль по знаменитой комедии Владимира Гуркина «Любовь и голуби» (12+). В пресс-службе театра «У Моста» рассказали, что августе-сентябре собираются показать премьеры прошлого сезона: детектив «Замок Рейвенскрофт» (16+) Дона Нигро и печальную комедию «Тевье-молочник» (12+) Шолом-Алейхема. Также на сцену вернется классика театра «У Моста» — триллер «Вий» (12+) по повести Николая Гоголя, трагикомедия «На дне» (12+) по пьесе Максима Горького, популярной грузинской комедией «Мачеха Саманишвили» (12+).
Отдельным событием нового театрального сезона станут гастроли Дома Высоцкого на Таганке (Москва) со спектаклем «Райские яблоки» (12+). Это поэтическое повествование о Высоцком через голоса самых близких ему женщин, в котором звучит более двадцати его песен.
«38-й сезон для нас — это время и для встречи со старыми друзьями, и для новых творческих вызовов, — рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Сергей Федотов. — Почти сразу же мы отправляемся в масштабный гастрольный тур по главным городам России и Беларуси. А для пермской публики готовим особенную премьеру. Уже приступили к работе над пьесой Исаака Бабеля «Закат». Это мощная, трагическая и очень театральная история, которая идеально соответствует нашей эстетике».
Также в числе премьер, которые готовит мистический театр в 38-м сезоне «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова, «Игрок» по роману Федора Достоевского, «Дети солнца» по пьесе Максима Горького, «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. На первые гастроли труппа театра собирается отправиться в конце сентября. В осенний тур «У Моста» включат Санкт-Петербург, Москву, Минск, Брест, Гродно и Пензу.
