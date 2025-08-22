В театре «У Моста» готовят премьеры по произведениям Федора Достоевского и Максима Горького

«38-й сезон для нас — это время и для встречи со старыми друзьями, и для новых творческих вызовов, — рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Сергей Федотов. — Почти сразу же мы отправляемся в масштабный гастрольный тур по главным городам России и Беларуси. А для пермской публики готовим особенную премьеру. Уже приступили к работе над пьесой Исаака Бабеля «Закат». Это мощная, трагическая и очень театральная история, которая идеально соответствует нашей эстетике».

Также в числе премьер, которые готовит мистический театр в 38-м сезоне «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова, «Игрок» по роману Федора Достоевского, «Дети солнца» по пьесе Максима Горького, «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. На первые гастроли труппа театра собирается отправиться в конце сентября. В осенний тур «У Моста» включат Санкт-Петербург, Москву, Минск, Брест, Гродно и Пензу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми поставят балет-реконструкцию по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны.

Информационный обзор редакции.