«ва-ва», «Тысячелетие пути», Люся Прохоренко: названы лауреаты фестиваля «Волшебная кулиса

Стали известны лауреаты XVIII фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», который проходил в Пермском крае с 9 по 17 ноября. В этом году на суд жюри было представлено десять премьер двух сезонов 2023-2024-2025 годов.
Жюри фестиваля, в составе которого работали российские театральные критики России — Лариса Барыкина, Мила Денёва, Анна Степанова и Олег Лоевский, присудило звание лауреатов нескольким спектаклям. Главными фаворитами «Волшебной кулисы» — 2025 стали театры из Березников, Лысьвы, Губахи и Перми.
Лучшими спектаклями стали «Тысячелетие пути» (12+) (проект «Шнитке: Метаморфозы») пермского театра «Балет Евгения Панфилова» и «ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра. За лучшую режиссерскую работу отметили Петра Незлученко за спектакль «ва-ва», а лучшим хореографом стала Виктория Арчая за спектакль «Тысячелетие пути» (проект «Шнитке: Метаморфозы»). Специальный приз жюри получили два спектакля — «Алиса в стране чудес» (6+) и «Коридор» (16+) Театра-Театра.
В этом году появился специальный приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва: самым он перспективным артистом названа Люся Прохоренко, актриса Пермского академического Театра-Театра, драматург и режиссер, автор и постановщик внеконкурсного спектакля «О чем молчит бар» (18+).
Лучшими молодым актерами назвали Антона Нистратова за исполнение роли Петра в спектакле «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина и Дарью Яловегу за исполнение роли Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского театра юного зрителя. За роли второго плана отметили Дмитрия Гордеева за Пьера Безухова в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» и Наталью Миронову за Маменьку в спектакле «Господа Головлёвы».
Лучшим драматическим дуэтом стала игра Анастасии Козьменко и Марии Сидоровой в спектакле «ва-ва» Березниковского драматического театра. Михаила Тихомирова отметили за лучшую мужскую роль (Иудушка в спектакле «Господа Головлевы»), Елену Шарантай — за лучшие женские (О. Лепешинская в спектакле «Живое вещество академика Лепешинской» (12+) и Мать в спектакле «Родительский день» (18+) Губахинского Камерного драматического театра «Доминанта»). Лучшим актерским ансамблем фестиваля названа команда спектакля «Женитьба» (16+) Театра-Театра.
Лучшим художником по свету стала Татьяна Мишина за спектакль «Тысячелетие пути» (проект «Шнитке: Метаморфозы»), художником-сценографом в театре драмы — Любовь Мелехина за спектакль «Сны Адриана» Чайковского театра драмы и комедии (12+), в театре кукол — Виктория Ельцова за спектакль «Илиада v. 2. 0» (12+) Пермского театра кукол.
