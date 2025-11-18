«ва-ва», «Тысячелетие пути», Люся Прохоренко: названы лауреаты фестиваля «Волшебная кулиса

Лучшими молодым актерами назвали Антона Нистратова за исполнение роли Петра в спектакле «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина и Дарью Яловегу за исполнение роли Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского театра юного зрителя. За роли второго плана отметили Дмитрия Гордеева за Пьера Безухова в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» и Наталью Миронову за Маменьку в спектакле «Господа Головлёвы».

Лучшим драматическим дуэтом стала игра Анастасии Козьменко и Марии Сидоровой в спектакле «ва-ва» Березниковского драматического театра. Михаила Тихомирова отметили за лучшую мужскую роль (Иудушка в спектакле «Господа Головлевы»), Елену Шарантай — за лучшие женские (О. Лепешинская в спектакле «Живое вещество академика Лепешинской» (12+) и Мать в спектакле «Родительский день» (18+) Губахинского Камерного драматического театра «Доминанта»). Лучшим актерским ансамблем фестиваля названа команда спектакля «Женитьба» (16+) Театра-Театра.

Лучшим художником по свету стала Татьяна Мишина за спектакль «Тысячелетие пути» (проект «Шнитке: Метаморфозы»), художником-сценографом в театре драмы — Любовь Мелехина за спектакль «Сны Адриана» Чайковского театра драмы и комедии (12+), в театре кукол — Виктория Ельцова за спектакль «Илиада v. 2. 0» (12+) Пермского театра кукол.

Недавно мы рассказывали о том, что 20 ноября в Перми покажут премьеру экшен-сказки «Музыка жизни: Путь героя»: в ней совместная борьба со злом, 13 актеров и музыкантов, более 60 танцоров.

