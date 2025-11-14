Совместная борьба со злом, 13 актеров и музыкантов, более 60 танцоров: в Перми готовят премьеру экшен-сказки «Музыка жизни: Путь героя»

«Путь героя» включает девять танцевальных номеров, в которых будут задействованы 60 человек театра танца Flash под руководством хореографа Ксении Бутаковой. Как рассказали в пресс-службе проекта, спектакль «Путь героя» соберет на одной сцене 13 профессиональных актеров и музыкантов, среди них: юный актер постановок Театра Театра Роман Козицын; актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей России, педагог по актерскому мастерству Елизавета Мушегова; артисты ТЮЗа Анна Демакова и Данил Попов, а также певцы, исполнители авторских песен и лауреаты международных конкурсов Вадим Мустаев и Мария Оборина.

По словам директора фонда «Берегиня» Татьяны Голубаевой (кстати, она стала лауреатом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025), «Путь героя» не только развлечение для всей семьи, но и возможность прикоснуться к важным философским темам через яркую интерактивную постановку.

Кстати, с 22 ноября начнется «Фестиваль пермского искусства»: мы рассказывали о его программе.

