Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Фестиваль «Волшебная кулиса» пройдет в Перми и Кудымкаре: рассказываем, какие спектакли войдут в конкурсную программу

В Пермском крае проведут XVIII краевой фестиваль-конкурс премьерных спектаклей театров Перми и Пермского края «Волшебная кулиса». Он пройдет на сценических площадках Перми и Кудымкара с 9 по 17 ноября.

«Ва-ва» Березниковского драматического театра
Березниковский драматический театр

«Ва-ва» Березниковского драматического театра

«Женитьба» Театра-Театра
Театр-Театр

«Женитьба» Театра-Театра

Программа «Волшебной кулисы» разделена на конкурсные показы и «Открытую сцену», которая познакомит зрителей с новыми театральными форматами, документальными постановками и экспериментальными режиссерскими работами. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в этом году для «Волшебной кулисы» отобрали 17 спектаклей от 11 театральных коллективов. В конкурсную программу фестиваля вошли:

  • «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы
  • «Ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра
  • «Женитьба» (16+) Театра-Театра
  • «Илиада V 2.0» (16+) Пермского театра кукол
  • «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского ТЮЗа
  • «Шнитке. Метаморфозы» (12+) театра «Балет Евгения Панфилова» 
  • «Бесприданница» (16+) камерного театра «Новая драма»
  • «Живое вещество академика Лепешинской» (12+) губахинского театра «Доминанта»
«Илиада V 2.0» Пермского театра кукол
Пермский театр кукол

«Илиада V 2.0» Пермского театра кукол

«Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского ТЮЗа
ТЮЗ

«Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского ТЮЗа

По итогам показов жюри определит лучших исполнителей, которые получат дипломы и авторские статуэтки «Волшебная кулиса». В 2025 году появится специальный приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва — он достанется самому перспективному артисту.

В числе спектаклей, которые покажут в рамках спецпрограммы: «Родительский день» (18+) камерного драматического театра «Доминанта», «Маленькие трагедии» (16+) Пермского театра кукол, «О чем молчит бар» (18+) театра «Дом актера», «Коридор» (16+) Сцены-Молот. Программа фестиваля включает также интерактивную выставку «Изображая образ», посвященную театральной бутафории, круглый стол с участием известных театральных критиков и деятелей искусства, и гостевой спектакль «Снился мне сад» (16+) Лысьвенского театра драмы.

Недавно мы рассказывали о том, что в Кудымкаре пройдет межнациональный театральный фестиваль «Сообщение».

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: