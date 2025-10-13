Фестиваль «Волшебная кулиса» пройдет в Перми и Кудымкаре: рассказываем, какие спектакли войдут в конкурсную программу

По итогам показов жюри определит лучших исполнителей, которые получат дипломы и авторские статуэтки «Волшебная кулиса». В 2025 году появится специальный приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва — он достанется самому перспективному артисту.

В числе спектаклей, которые покажут в рамках спецпрограммы: «Родительский день» (18+) камерного драматического театра «Доминанта», «Маленькие трагедии» (16+) Пермского театра кукол, «О чем молчит бар» (18+) театра «Дом актера», «Коридор» (16+) Сцены-Молот. Программа фестиваля включает также интерактивную выставку «Изображая образ», посвященную театральной бутафории, круглый стол с участием известных театральных критиков и деятелей искусства, и гостевой спектакль «Снился мне сад» (16+) Лысьвенского театра драмы.

Недавно мы рассказывали о том, что в Кудымкаре пройдет межнациональный театральный фестиваль «Сообщение».

