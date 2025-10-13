Фестиваль «Волшебная кулиса» пройдет в Перми и Кудымкаре: рассказываем, какие спектакли войдут в конкурсную программу

В Пермском крае проведут XVIII краевой фестиваль-конкурс премьерных спектаклей театров Перми и Пермского края «Волшебная кулиса». Он пройдет на сценических площадках Перми и Кудымкара с 9 по 17 ноября.
Программа «Волшебной кулисы» разделена на конкурсные показы и «Открытую сцену», которая познакомит зрителей с новыми театральными форматами, документальными постановками и экспериментальными режиссерскими работами. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в этом году для «Волшебной кулисы» отобрали 17 спектаклей от 11 театральных коллективов. В конкурсную программу фестиваля вошли:
- «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра драмы
- «Ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра
- «Женитьба» (16+) Театра-Театра
- «Илиада V 2.0» (16+) Пермского театра кукол
- «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) Пермского ТЮЗа
- «Шнитке. Метаморфозы» (12+) театра «Балет Евгения Панфилова»
- «Бесприданница» (16+) камерного театра «Новая драма»
- «Живое вещество академика Лепешинской» (12+) губахинского театра «Доминанта»
По итогам показов жюри определит лучших исполнителей, которые получат дипломы и авторские статуэтки «Волшебная кулиса». В 2025 году появится специальный приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва — он достанется самому перспективному артисту.
В числе спектаклей, которые покажут в рамках спецпрограммы: «Родительский день» (18+) камерного драматического театра «Доминанта», «Маленькие трагедии» (16+) Пермского театра кукол, «О чем молчит бар» (18+) театра «Дом актера», «Коридор» (16+) Сцены-Молот. Программа фестиваля включает также интерактивную выставку «Изображая образ», посвященную театральной бутафории, круглый стол с участием известных театральных критиков и деятелей искусства, и гостевой спектакль «Снился мне сад» (16+) Лысьвенского театра драмы.
