В театре «У Моста» рассказали, что у них опять забирают здание для новой сцены

В конце июня 2023 года театр заключил договор об аренде здания бывшего ДК ВКИУ. По словам художественного руководителя «У Моста» Сергея Федотова, там уже сделали ремонт сцены и зала, оставалось только устроить второй пожарный выход.

«Пока мы ждали окончания ремонта, власти края забирают здание. Причем такое уже было. Шесть лет назад мы просили передать нам пустующее здание ДК "Телта", где начинался театр "У Моста" в 1988 году и работал первые четыре года. Но здание снесли, чтобы на его месте построить отель. Губернатор Пермского края М.Г. Решетников выделил театру "У Моста" на бывшем заводе Шпагина 5-й цех. Был сделан проект, должно было начаться строительство. Но пришел новый губернатор Д.Н. Махонин и отменил это решение. Здание на заводе Шпагина забрали власти края, и театр опять остался ни с чем», — прокомментировал ситуацию Сергей Федотов.

Напомним, театру «У Моста» давно требуется вторая сцена. И худрук Сергей Федотов, и актеры не раз говорили, что им мало место в здании на Куйбышева. Власти рассматривали разные варианты для новой сцены, но в последний раз остановились на бывшем клубе ВКИУ. Открытие новой сцены перенесли, а потом и вовсе заговорили о том, что ДК ВКИУ не будут использовать для сцены театра, так как техническая экспертиза здания показала ряд недочетов.

Ранее мы рассказывали о том, что Театр-Театр планирует закрыть на год большую сцену из-за капитального ремонта.

