Для театра «У Моста» снова начнут искать новую сцену

В госэкспертизе здания бывшего клуба ВКИУ, где планируют разместить вторую сцену «У Моста», нашли ряд недочетов.

Результаты технического обследования показали, что в помещении на Окулова, 5 отсутствуют противодымные системы защиты, не предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Лестничные отсеки не соответствуют требованиям, а здание не оборудовано для маломобильных групп населения, сообщает «Коммерсант».

Из-за этого власти начали искать новую площадку для театра. В качестве альтернативы худрук «У Моста» Сергей Федотов предложил цех №5 завода Шпагина. Он был спланирован под театр.

Напомним, пермские власти должны были арендовать помещение на Окулова для театра. Ранее была информация, что в нем делают ремонт. Открытие новой сцены «У Моста» перенесли на лето 2024 года. Зал на Окулова должен вмещать 500 человек.