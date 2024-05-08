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Театр

С открытием новой сцены «У Моста» возникли сложности

Пресс-служба администрации Перми

У театра «У Моста» возникли сложности с арендой помещения во ВКИУ для второй сцены. Ее открытие отложили на неопределенный срок, сообщает «Коммерсант».

Пермские власти должны были арендовать помещение на Окулова для театра. Ранее была информация, что в нем делают ремонт, и открытие новой сцены «У Моста» перенесли на лето 2024 года.  Зал на Окулова должен вмещать 500 человек. Но его будет сложно запустить в эксплуатацию из-за требований Госпожнадзора. Как рассказывают в «Коммерсанте», причина — всего один эвакуационный выход.  

Из-за этого в помещении можно будет рассадить только 200-300 человек. Примерно столько же вмещает сейчас три зала, которые находятся в театре «У Моста» на Куйбышева. В таком случае аренда нового зала во ВКИУ окажется бессмысленной.

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