С открытием новой сцены «У Моста» возникли сложности

У театра «У Моста» возникли сложности с арендой помещения во ВКИУ для второй сцены. Ее открытие отложили на неопределенный срок, сообщает «Коммерсант».

Пермские власти должны были арендовать помещение на Окулова для театра. Ранее была информация, что в нем делают ремонт, и открытие новой сцены «У Моста» перенесли на лето 2024 года. Зал на Окулова должен вмещать 500 человек. Но его будет сложно запустить в эксплуатацию из-за требований Госпожнадзора. Как рассказывают в «Коммерсанте», причина — всего один эвакуационный выход.

Из-за этого в помещении можно будет рассадить только 200-300 человек. Примерно столько же вмещает сейчас три зала, которые находятся в театре «У Моста» на Куйбышева. В таком случае аренда нового зала во ВКИУ окажется бессмысленной.