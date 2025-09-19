В Доме актера рассказали о премьерах нового театрального сезона

В пресс-службе Дома актера рассказали, что «НЕотрепетированный КОНЦЕРТ» — тизер всего репертуара — будет состоять из отрывков спектаклей, которые когда-то были и которые идут сейчас. В ближайшие полгода Дом актера готовит несколько новых постановок. Среди них: «Маленький спектакль на лоне природы» в режиссуре заслуженного артиста РФ Олега Выходова, «Варшавская мелодия» Андрея Дюженкова, «Шесть персонажей в поисках автора» Антона Девятова.

Весной 2026 года Дом актера представят премьеру спектакля «Реж. Лаб» по эскизу победителя Первой лаборатории молодой режиссуры Сергея Молокова. Постановку собираются показать в парке. Летом 2026 года Лабораторию проведут снова. В ноябре в Доме актера пройдут фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса» и фестиваль моноспектаклей «МОНОфест».

