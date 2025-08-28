Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Завершена реконструкция «Дома Актера» и хореографического училища: показываем, как они теперь выглядят

В Перми закончена реконструкция сразу двух культурных институций — учебного театра Пермского хореографического училища и «Дома актера». В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, какие работы были сделаны.

«Дом актера»
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

«Дом актера»

«Дом актера»
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

«Дом актера»

Учебный театр Пермского хореографического училища
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Учебный театр Пермского хореографического училища

Учебный театр Пермского хореографического училища
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Учебный театр Пермского хореографического училища

В «Доме актера» сделали перепланировку: благодаря этому площадь театрального фойе стала больше в два раза. Для главной сцены оборудовали режиссерскую аппаратную. У входа обустроили пешеходную зону, в 2026 году там собираются открыть летнее кафе.

В хореографическом училище обновили учебные и гимнастические залы, гримерки, положили амортизирующий линолеум, добавили новые световые и звуковые системы, LED-экран вместо декораций. Исторические элементы здания — люстры, лепнину, росписи — сохранили. В здании заменили инженерные сети и оборудовали раздевалки с душевыми и теплой стеной для сушки одежды, а территорию вокруг благоустроили. После реконструкции обновилось и музейное пространство училища: его экспозиция посвящена истории учебного заведения, биографиям преподавателей и выдающихся учеников.

Информационный обзор редакции.

