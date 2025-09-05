Новая версия «Жизели», опера «Царская невеста», программа к юбилею Петра Чайковского: театр оперы и балета поделился планами на новый сезон

Первой премьерой станет опера «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера, которую намерены показать 16 октября. Над ней работает режиссер драматического театра Антон Федоров — это его дебют в музыкальном театре, дирижером выступит Петр Белякин. 27 марта 2026 года в афишу Пермской оперы вернется «Служанка-госпожа» (12+) Джованни Баттисты Перголези. Над ней в качестве музыкального руководителя также работает Петр Белякин, а режиссером выступает Мария Рубина. Закрыть оперный сезон в театре намерены в начале июля премьерой последней великой русской оперы XIX века «Царская невеста» (16+) Николая Римского-Корсакова. Свою трактовку представят зрителям главный дирижер театра Владимир Ткаченко и режиссер Андрей Прикотенко.

В сезоне 2025/26 пермский балет будет отмечать свое 100-летие. Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко отметил, что особенно важно сконцентрироваться на сохранении классического репертуара и на его обновлении. 21 ноября на сцене театра представят капитальное возобновление «Лебединого озера» (6+) Петра Ильича Чайковского. Алексей Мирошниченко отметил, что это самый гастролирующий спектакль театра, и он «износился»: во-первых, в прямом смысле этого слова, костюмы из-за огромного количества переездов буквально расходятся по швам, во-вторых, «Лебединому озеру» требуется чистка хореографии и приведение ее к современным тенденциям.