Новая версия «Жизели», опера «Царская невеста», программа к юбилею Петра Чайковского: театр оперы и балета поделился планами на новый сезон

В новом сезоне Пермский театр оперы и балета готовит несколько премьер. О планах на 2025/26 годы поделились генеральный директор Анна Волк, главный дирижер Владимир Ткаченко и руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко.
Первой премьерой станет опера «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера, которую намерены показать 16 октября. Над ней работает режиссер драматического театра Антон Федоров — это его дебют в музыкальном театре, дирижером выступит Петр Белякин. 27 марта 2026 года в афишу Пермской оперы вернется «Служанка-госпожа» (12+) Джованни Баттисты Перголези. Над ней в качестве музыкального руководителя также работает Петр Белякин, а режиссером выступает Мария Рубина. Закрыть оперный сезон в театре намерены в начале июля премьерой последней великой русской оперы XIX века «Царская невеста» (16+) Николая Римского-Корсакова. Свою трактовку представят зрителям главный дирижер театра Владимир Ткаченко и режиссер Андрей Прикотенко.
В сезоне 2025/26 пермский балет будет отмечать свое 100-летие. Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко отметил, что особенно важно сконцентрироваться на сохранении классического репертуара и на его обновлении. 21 ноября на сцене театра представят капитальное возобновление «Лебединого озера» (6+) Петра Ильича Чайковского. Алексей Мирошниченко отметил, что это самый гастролирующий спектакль театра, и он «износился»: во-первых, в прямом смысле этого слова, костюмы из-за огромного количества переездов буквально расходятся по швам, во-вторых, «Лебединому озеру» требуется чистка хореографии и приведение ее к современным тенденциям.
К 100-летию балетной труппы, в конце марта 2026 года, Алексей Мирошниченко представит авторскую версию балета «Жизель» (12+) вместе с дирижером Иваном-Худяковым-Веденяпиным. В ней появятся фрагменты, которые затерялись в результате многолетних редактирований. Кстати, именно с «Жизели» в 1926 году начинался пермский балет. В будущем театральном сезоне 2026/27 Алексей Мирошниченко намерен вернуть самый дорогой спектакль — «Спящую красавицу» (12+). Ее собирались ставить на новой сцене театра оперы и балета, но решили, что ждать нет смысла.
Среди ключевых концертов 2025/26 — программы к юбилеям Сергея Прокофьева и Петра Чайковского, бенефис солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой, концерт, приуроченный к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, в программу которого войдет музыка Дмитрия Шостаковича и его ученика Мечислава Вайнберга. Также в новом сезоне будут представлены концертные исполнения опер «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди.
В этой подборке мы рассказывали о начале театрального сезона в Перми: в списке — прощание со спектаклем «Раскольников» и хореографическое посвящение Евгению Панфилову «Поэмой странствий».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)