Спорт

На огромной горке на эспланаде пройдут соревнования по сноуборду

В Перми с 23 по 24 января пройдут всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине слоуп‑стайл «Снежная битва». Событие состоится в рамках Фестиваля зимнего спорта.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Местом проведения соревнований по сноуборду станет многофункциональная горка на эспланаде. Участникам предстоит пройти «фигурную» трассу, выполнить трюки на трамплинах, преодолеть разнообразные препятствия. Их мастерство будет оценивать профессиональное жюри от Федерации сноуборда России.

Победителей «Снежной битвы» ждет путевка в финал всероссийских соревнований от Федерации сноуборда России. В пресс-службе министерства спорта рассказали, что дополнительно Фестиваль зимнего спорта наградит лучших спортсменов в специальных номинациях «Лучший трюк», «Лучший стиль», «Лучшая техника».

