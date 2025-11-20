Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Горка у Театра-Театра и ледовое шоу от Ильи Авербуха: в Перми устроят двухмесячный «Фестиваль зимних видов спорта»

С 29 декабря и в течение двух месяцев в Перми будет проходить «Фестиваль зимних видов спорта» (0+). Его основные события развернутся эспланаде: на площади перед Театром-Театром возведут открытый каток и горку с тремя трассами для тренировок, соревнований по сноуборду, катания на тюбинге. Также будет задействован стадион «Юность», реконструкция которого недавно завершилась.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

На каждой из локаций запланированы разные активности: например, на стадионе «Юность» устроят конькобежный забег «Все на лед», а на фестивальной горке на эспланаде — всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Также в программе «Фестиваля зимних видов спорта» лыжный забег, турниры по керлингу и хоккею 3х3, мастер-классы от звезд спорта.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в рамках фестиваля в Перми представят проект «Народный ледниковый», вдохновленный телевизионным шоу «Ледниковый период» (6+). Отбор в него будет проводить профессиональное жюри в лице заслуженных фигуристов, тренеров, хореографов и лично Ильи Авербуха. Каждый заезд ледового шоу будет посвящен определенной тематике. «Пермский край — синоним настоящей русской зимы, в нем сочетается сила чемпионов, красота природы, гостеприимство местной культуры. Поэтому проводить здесь масштабный фестиваль — огромное удовольствие для всей нашей команды. Вместе с заслуженными чемпионами России и мира покажем наше новое шоу, проведем мастер-классы для учеников спортивных секций и любителей фигурного катания. И даже предложим жителям города поучаствовать в проекте "Народный ледниковый"», — поделился генеральный продюсер фестиваля Илья Авербух.

Кстати! На днях организаторы начали регистрацию на Пермский марафон — 2026: в следующем году основные дистанции дополнит костюмированный забег.

Информационный обзор редакции.

