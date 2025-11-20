Горка у Театра-Театра и ледовое шоу от Ильи Авербуха: в Перми устроят двухмесячный «Фестиваль зимних видов спорта»

На каждой из локаций запланированы разные активности: например, на стадионе «Юность» устроят конькобежный забег «Все на лед», а на фестивальной горке на эспланаде — всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Также в программе «Фестиваля зимних видов спорта» лыжный забег, турниры по керлингу и хоккею 3х3, мастер-классы от звезд спорта.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в рамках фестиваля в Перми представят проект «Народный ледниковый», вдохновленный телевизионным шоу «Ледниковый период» (6+). Отбор в него будет проводить профессиональное жюри в лице заслуженных фигуристов, тренеров, хореографов и лично Ильи Авербуха. Каждый заезд ледового шоу будет посвящен определенной тематике. «Пермский край — синоним настоящей русской зимы, в нем сочетается сила чемпионов, красота природы, гостеприимство местной культуры. Поэтому проводить здесь масштабный фестиваль — огромное удовольствие для всей нашей команды. Вместе с заслуженными чемпионами России и мира покажем наше новое шоу, проведем мастер-классы для учеников спортивных секций и любителей фигурного катания. И даже предложим жителям города поучаствовать в проекте "Народный ледниковый"», — поделился генеральный продюсер фестиваля Илья Авербух.

Кстати! На днях организаторы начали регистрацию на Пермский марафон — 2026: в следующем году основные дистанции дополнит костюмированный забег.

