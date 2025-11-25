В ледовом городке появятся пять горок и еще одна восьмиметровая для тюбинга, горных лыж и сноуборда

На эспланаде возведут десять ледовых объектов. Среди них: покатушка «Голубая змейка» и пять горок высотой до 3 метров. По словам главы города Эдуарда Соснина, в этом сезоне впервые в ледовом городке появится специальная горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах. В ней будет четыре желоба для «ватрушек». В числе ледовых объектов четыре композиции для фотосессий: скульптуры «Кудым-Оша», «Серая шейка», «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце».

В художественном оформлении ледового городка на эспланаде будут использовать орнаменты народов Пермского края и стилизованные изображения Пермского звериного стиля.