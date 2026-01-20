На набережной открылся склон для катания на сноуборде и горных лыжах

Склоны для катания появились в Перми в рамках проекта «Катай по-дикому», рядом с ними есть теплый павильон с прокатом. Один склон предназначен для новичков, другой — для опытных спортсменов: на них будут проходить бесплатные мастер-классы от профессиональных инструкторов по сноуборду и горным лыжам. Площадка на набережной будет работать до конца февраля.

Напомним, что в главном ледовом городке на эспланаде также открылась большая горка, на которой можно кататься на сноуборде, горных лыжах и тюбинге.

