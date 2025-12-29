Огромная горка для сноуборда и «Кудым-Ош» для фото: главный ледовый городок открылся в Перми

В ледовом городке на эспланаде 10 объектов, среди них: покатушка «Голубая змейка», несколько горок высотой до 3 м («Поляна Огневушки», «Самоцветный», «Страж Пармы») и четыре локации для фотосессий (скульптуры «Кудым-Оша», «Серая шейка», «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце»). Комплекс будет работать каждый день до 20:00, а в новогоднюю ночь — до 03:00, но горки в праздник будут недоступны в целях безопасности.

Впервые в городке установлена большая горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах. Ее высота — 8 метров. Это одна из локаций Фестиваля зимнего спорта, который будет проходить в Перми в течение двух месяцев.