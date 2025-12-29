Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На набережной начали строить два склона для сноуборда и горных лыж

На набережной Камы в Перми, в районе амфитеатра, начали строить два склона для катания для на сноубордах и лыжах. В пресс-службе администрации города рассказали, что они появятся в рамках городского проекта «Катай по-дикому»: на площадке пройдет цикл бесплатных мастер-классов.

Ольга Лещенко
Первый склон создан для новичков, его высота 4 м, а ширина — 25 м. Второй склон немного выше и шире, на нем опытные спортсмены будут заниматься джиббингом. Новая площадка для сноубордистов и лыжников откроется в Перми в начале января. Планируется, что она проработает до конца зимы.

Напомним, что в главном ледовом городке на эспланаде также открылась большая горка, на которой можно кататься на сноуборде, горных лыжах и тюбинге.

