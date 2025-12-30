На эспланаде перед Театром-Театром открылся огромный каток: впервые на нем есть площадка для кёрлинга

Новый каток на эспланаде — центральная локация Фестиваля зимних видов спорта, который начался в Перми. Он будет проходить до 1 марта и объединит мастер-классы, любительские соревнования и массовые катания, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Впервые в Перми в рамках Фестиваля зимних видов спорта пройдет событие федерального масштаба — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Илья Авербух привезет новый проект «Народный ледниковый». Это адаптация популярного телевизионного шоу, зрители смогут не только наблюдать за репетициями профессиональных фигуристов, но и выйти на лед вместе с ними.

Еще одна новинка Фестиваля — огромная горка для сноуборда, тюбинга и горных лыж, которую построили в ледовом городке, у Заксобрания. Здесь также планируются мастер-классы, а еще пройдут всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл».

