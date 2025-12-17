Начался отбор участников для проекта Ильи Авербуха «Народный Ледниковый»

«Народный Ледниковый» планируют провести в Перми в рамках Фестиваля зимнего спорта. Сейчас для участия в проекте начинается отбор в трех возрастных категориях 10-14 лет, 15-20 лет, 21 год и старше. Номинаций также будет три: «Одиночное женское катание», «Одиночное мужское катание», «Танцы в паре». В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что каждый конкурсант может принять участие только в одной номинации, а действующие спортсмены-разрядники не могут участвовать в проекте.

Очный отборочный этап проекта запланирован на 14 и 15 февраля на главном городском катке. Прошедшие в финал фигуристы будут тренироваться под руководством опытных наставников. Заключительный этап пройдет 21 февраля — на катке у Театра-Театра.

