Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

С прокатом коньков и ярмарочной зоной: впервые каток откроется у «Пермь ЭКСПО»

Впервые в Перми появится ледовый каток возле «Пермь ЭКСПО», который находится у недавно открытого путепровода на улице Карпинского. При нем будут работать раздевалка и прокат коньков.

Freepik

Площадь основного льда составит 1800 м2 и еще 200 м2 выделят для детской зоны. Как сообщает портал v-kurse.ru, рядом с новым катком в Перми обустроят ярмарочные зоны с сувенирами, едой и горячими напитками, а также фотозоны и помещения для мастер-классов. О дате открытия пока не сообщают — она будет зависеть от температуры воздуха.

Отметим, что главный городской каток Перми будет работать на эспланаде, на площади перед зданием Театра-Театра. Планируется, что он начнет работу 29 декабря одновременно со стартом фестиваля зимних видов спорта.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: