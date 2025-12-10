С прокатом коньков и ярмарочной зоной: впервые каток откроется у «Пермь ЭКСПО»

Площадь основного льда составит 1800 м2 и еще 200 м2 выделят для детской зоны. Как сообщает портал v-kurse.ru, рядом с новым катком в Перми обустроят ярмарочные зоны с сувенирами, едой и горячими напитками, а также фотозоны и помещения для мастер-классов. О дате открытия пока не сообщают — она будет зависеть от температуры воздуха.

Отметим, что главный городской каток Перми будет работать на эспланаде, на площади перед зданием Театра-Театра. Планируется, что он начнет работу 29 декабря одновременно со стартом фестиваля зимних видов спорта.

