Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Известно, когда на площади перед Театром-Театром планируют открыть каток

В ближайшее время начнутся подготовительные работы по возведению коробки и заливке главного городского катка на площади перед Театром-Театром. Он станет центральной локацией для проведения фестиваля зимних видов спорта.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

По информации «Нового компаньона», главный городской каток на площади перед Театром-Театром собираются открыть 29 декабря. В этот же день в Перми стартует фестиваль зимних видов спорта, который продлится в течение двух месяцев. Планируются разные активности, среди них: проект «Народный ледниковый», вдохновленный телевизионным шоу «Ледниковый период» (6+).

Отметим, на центральной набережной Камы в Перми в сезоне 2025/26 не собираются заливать каток. В прошлом году он был организован силами частных инвесторов, сейчас таких инициаторов нет.  

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: