Известно, когда на площади перед Театром-Театром планируют открыть каток

По информации «Нового компаньона», главный городской каток на площади перед Театром-Театром собираются открыть 29 декабря. В этот же день в Перми стартует фестиваль зимних видов спорта, который продлится в течение двух месяцев. Планируются разные активности, среди них: проект «Народный ледниковый», вдохновленный телевизионным шоу «Ледниковый период» (6+).

Отметим, на центральной набережной Камы в Перми в сезоне 2025/26 не собираются заливать каток. В прошлом году он был организован силами частных инвесторов, сейчас таких инициаторов нет.