На Пермском марафоне — 2026 появится костюмированный забег

Открылась регистрация на Пермский марафон — 2026. В следующем году главное спортивное событие пройдет 5 и 6 сентября.
Как рассказал мэр Эдуард Соснин, следующий Пермский марафон сохранит популярные дистанции, в том числе полумарафон на 21,1 км. Но появятся и нововведения: обновленная коллекция футболок, а также костюмированный забег и семейный забег на 2,5 км.
Организаторы Пермского марафона рассказали, что в 2025 году событие собрало рекордные 17 тыс. участников, окончательно закрепив статус одного из крупнейших марафонских фестивалей страны.
