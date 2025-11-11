Реконструкция стадиона «Юность» завершена

В пресс-службе минстроя Пермского края рассказали, что этот документ подтверждает, что построенный объект капитального строительства отвечает всем требованиям технических регламентов, проектной документации. Теперь реконструированный стадион «Юность» должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Его должны выдать в ближайшее время.

Работы по масштабной реконструкции «Юности» начались в 2023 году. После нее стадион будет круглогодичном: в нем появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом, а трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей. Спортивный объект должны сдать в 2025 году.