Пять стран и больше 480 городов: Пермский марафон собрал 17 тысяч участников

В первый день состоялся заезд на 500 метров среди участников на колясках, детский забег на 1000 метров и забег на 2025 м, посвященный статусу «Молодежная столица России». Основные соревнования прошли 7 сентября. Победителями главного забега на 42,2 км стали африканские спортсмены — Langat Elkanah и Msuadi Neema Mathia.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в дистанции на 5 км лучшими на трассе стали бегуны из Перми — Андрей Ольхов (15:49 мин.) и Ольга Варакса (17:29 мин). Быстрее всех 10 км преодолели атлеты из Пермского края — Дэниел Чугайнов (31:30 мин.) и Екатерина Петренко (36:33 мин.).

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль северной ходьбы в этом году проведут в Черняевском лесу.

