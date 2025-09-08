Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Пять стран и больше 480 городов: Пермский марафон собрал 17 тысяч участников

Участниками Пермского марафона в 2025 году стали более 17 тыс. бегунов из пяти стран, 64 регионов России и свыше 480 городов. Главное спортивное событие Перми проходило 6-7 сентября, и объединило более 40 тыс. зрителей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В первый день состоялся заезд на 500 метров среди участников на колясках, детский забег на 1000 метров и забег на 2025 м, посвященный статусу «Молодежная столица России». Основные соревнования прошли 7 сентября. Победителями главного забега на 42,2 км стали африканские спортсмены — Langat Elkanah и Msuadi Neema Mathia.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в дистанции на 5 км лучшими на трассе стали бегуны из Перми — Андрей Ольхов (15:49 мин.) и Ольга Варакса (17:29 мин). Быстрее всех 10 км преодолели атлеты из Пермского края — Дэниел Чугайнов (31:30 мин.) и Екатерина Петренко (36:33 мин.).

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль северной ходьбы в этом году проведут в Черняевском лесу.

Информационный обзор редакции.6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: