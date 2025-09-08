Победителями главного забега Пермского марафона стали африканские спортсмены

Как рассказали в оргкомитете Пермского марафона, первое место среди мужчин в марафоне завоевал кенийский бегун Langat Elkanah. Второе и третье места заняли Белобородов Антон из Краснокамска и Александр Шардаков из Перми. Среди женщин первой к финишу на дистанции 42,2 км пришла танзанийская спортсменка Msuadi Neema Mathias. Второе место у Любови Добровольской из Тольятти, третье у — Карины Батиной из Кудымкара.

Лидером полумарафонской дистанции на 21 км среди мужчин стал Кирилл Тришканов из Ижевска, следом за ним пришли Владимир Чистяков из Самары и Владимир Лекомцев из Ижевска. Победительницей полумарафона стала Анна Тропина из Каменска-Уральского, второе место заняла Альбина Гадельшина из Уфы, третье — Анастасия Черемных из Екатеринбурга.

В этом году прошел самый массовый забег Пермского марафона на 10 км. В нем участвовало 3652 человека.