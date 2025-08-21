«Губаха» претендует на звание лучшего горнолыжного курорта России

Пермский край представляет всесезонный курорт «Губаха» в нескольких номинациях. Среди них: «Лучший в России горнолыжный курорт», «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха», «Самый событийный горнолыжный курорт», «Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского ФО». Также на премию в разных категориях претендуют курорты «Красная Поляна», «Шергеш», «Архыз», «Свияжские холмы», Горнолыжный комплекс ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Имена победителей собираются объявить в октябре 2025 года.

Отметим, что в 2024 году «Губаха» попала в число лауреатов премии «Горы России», став лучшим горнолыжным курортом Приволжского федерального округа.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае горнолыжные курорты посетило более 450 тысяч человек за сезон 2024/25.

