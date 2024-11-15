Курорт «Губаха» стал победителем премии «Горы России»

Всесезонный курорт «Губаха», представлявший Пермский край в национальной премии «Горы России», попал в число победителей. Он участвовал в четырех номинациях.
«Губаха» стала лучшим горнолыжным курортом Приволжского федерального округа. За это звание также боролись «Свияжские холмы» и «Татнефть», сообщают представители премии «Горы России» в своем официальном телеграм-канале. Лучшим в России горнолыжным курортом признали «Эльбрус». «Губаха» также была представлена в этой номинации наряду с «Архызом», «Красной поляной», «Шергешем».
Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край примет этап международного турнира по биатлону в конце декабря.
Информационный обзор редакции.
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