Курорт «Губаха» стал победителем премии «Горы России»

«Губаха» стала лучшим горнолыжным курортом Приволжского федерального округа. За это звание также боролись «Свияжские холмы» и «Татнефть», сообщают представители премии «Горы России» в своем официальном телеграм-канале. Лучшим в России горнолыжным курортом признали «Эльбрус». «Губаха» также была представлена в этой номинации наряду с «Архызом», «Красной поляной», «Шергешем».

Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край примет этап международного турнира по биатлону в конце декабря.

Информационный обзор редакции.