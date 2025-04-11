Горнолыжные курорты посетило более 450 тысяч человек в этом году

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что в этом сезоне на горнолыжных курортах Пермского края побывало более 450 тыс. человек. Самым посещаемым стала «Губаха» — около 200 тыс. посетителей. Также в списке популярных мест для катания на лыжах и сноуборде оказались «Такман» (187 тыс. человек) в Чусовом и «Иван-Гора» (30,6 тыс. человек) в Гамово.

Ранее мы рассказывали о том, что самыми посещаемыми днями стали новогодние каникулы (с 2 по 6 января), а также середина февраля и начало марта.

Информационный обзор редакции.