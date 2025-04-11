18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Горнолыжные курорты посетило более 450 тысяч человек в этом году

В Пермском крае подвели итоги горнолыжного сезона 2024/2025. Практически во всех курортах туристический поток вырос, и это связано с основном с большим количеством снега — толщина покрова достигала одного метра.

ТАКМАН горнолыжный курорт/ВКонтакте

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что в этом сезоне на горнолыжных курортах Пермского края побывало более 450 тыс. человек. Самым посещаемым стала «Губаха» — около 200 тыс. посетителей. Также в списке популярных мест для катания на лыжах и сноуборде оказались «Такман» (187 тыс. человек) в Чусовом и «Иван-Гора» (30,6 тыс. человек) в Гамово.

Ранее мы рассказывали о том, что самыми посещаемыми днями стали новогодние каникулы (с 2 по 6 января), а также середина февраля и начало марта.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: