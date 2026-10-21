Ночной клуб на Советской открывается после перезагрузки: теперь Name — «Имя»

Команда клуба рассказала, что обновление коснулось пространства второго и третьего этажей. Концепция интерьера теперь построена на динамическом световом дизайне, металлических и зеркальных поверхностях, а также светящейся мебели. Большую реконструкцию создатели объясняют стремлением вывести формат клубной жизни на новый уровень. Но концепцию самого проекта оставили прежней: диджейский состав и команда не изменились.

В апреле 2026 года в клубе прошла финальная вечеринка перед закрытием. Еще тогда Миша White анонсировал рестарт проекта. В феврале того же года СМИ сообщали, что ночной клуб на Советской улице выставили на продажу.

Кстати! После перезагрузки в октябре открылись также арт-кафе при галерее и рыбный цех FISK в новом формате.

Информационный обзор редакции.