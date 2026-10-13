На Пермской готовятся открыть рыбный маркет с фуд-зоной

Ассортимент FISK намерены расширить: кроме рыбы и морепродуктов, в нем будут специи, свежий хлеб и другие сопутствующие продукты. Главное отличие от прошлого цеха — наличие посадочных мест: такой формат маркета с фуд-кортом работает, например, на Даниловском рынке и в гастропарке «Зарядье» в Москве.

Недавно мы рассказывали о том, что сервис доставки продуктов от Ozon запускают в трех микрорайонах Перми.

Информационный обзор редакции.