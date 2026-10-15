При галерее открылось обновленное арт-кафе: теперь оно называется «Галерея вкусов»

Ранее мы рассказывали, что летом кафе и кофейня при галерее временно закрылись, чтобы представить в обновленной версии. В «Галерее вкусов» намерены подавать классику европейской кухни и напитки, а также арт-десерты, отсылающие к произведениям искусства.

Недавно мы рассказывали о том, что новый гастрономический проект «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь» готовится к открытию в ноябре 2026 года.

Информационный обзор редакции.