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При галерее открылось обновленное арт-кафе: теперь оно называется «Галерея вкусов»

Кафе при Пермской художественной галерее поменяло формат и концепцию. Оно трансформировалось в арт-кафе «Галерея вкусов», где во главу угла поставили переплетение гастрономии и искусства.

Арт-кафе «Галерея Вкусов»/ВКонтакте

Ранее мы рассказывали, что летом кафе и кофейня при галерее временно закрылись, чтобы представить в обновленной версии. В «Галерее вкусов» намерены подавать классику европейской кухни и напитки, а также арт-десерты, отсылающие к произведениям искусства.

Недавно мы рассказывали о том, что новый гастрономический проект «ТÖВ» при бизнес-парке «Гоголь» готовится к открытию в ноябре 2026 года.

Информационный обзор редакции.

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