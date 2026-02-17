СМИ сообщили, что клуб Name выставили на продажу

В Перми на продажу выставили ночной клуб. В объявлении на сайте «Авито» указано, что это легендарное место с многолетней историей, но название клуба не озвучивают.
Клуб, о котором идет речь, был открыт в 2018 году. Он занимает два этажа в здании на улице Советская. По данным 59.RU и «Нового компаньона», речь о проекте Name диджея Миши White. Причиной продажи называют смену деятельности владельца. Стоимость клуба оценили в 15 млн рублей, в нее входит оборудование для бара и кухни, а также световая и звуковая аппаратура.
