СМИ сообщили, что клуб Name выставили на продажу

Клуб, о котором идет речь, был открыт в 2018 году. Он занимает два этажа в здании на улице Советская. По данным 59.RU и «Нового компаньона», речь о проекте Name диджея Миши White. Причиной продажи называют смену деятельности владельца. Стоимость клуба оценили в 15 млн рублей, в нее входит оборудование для бара и кухни, а также световая и звуковая аппаратура.

Ранее мы рассказывали о том, что один из старейших танцевальных баров города выставили на продажу.

Информационный обзор редакции.