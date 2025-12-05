Хор частной филармонии «Триумф» даст первый концерт в церкви Святой Марии

Дирижер и художественный руководитель хора — Анастасия Гуляева. Она выбрала для первого концерта Triumphus Vox английскую, французскую и немецкую музыку эпохи Возрождения и Барокко как a capella, так и в сопровождении лютни, виолы да гамба и других инструментов. В концерте также примут участие приглашенные музыканты: петербургский лютнист и контртенор Иван Петров, некогда участник хора musicAeterna, пермский этно-перкуссионист Андрей Михайлов и Евгений Синицын на исторической виоле да гамбе.

Triumphus Vox — один из самых больших хоров в Перми, в его составе сотня хористов, которых отобрали после двух месяцев прослушиваний. В частной филармонии «Триумф» рассказали, что весной 2026 года планируется большая презентация коллектива, для ее создания был приглашен известный хореограф.

Недавно мы рассказывали о том, что главным событием «Дягилев +» станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Информационный обзор редакции. 12+