Главным событием «Дягилев +» станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса

Музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят «Кольцо без слов» (12+) в Большом зале филармонии — сюиту, созданную дирижером Лорином Маазелем на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Исполнение вагнеровского монументального произведения занимает в среднем около 15 часов, американский дирижер Маазель адаптировал оперную музыку для инструментального исполнения и объединил ключевые симфонические эпизоды тетралогии в 70-минутную оркестровую сюиту. В своей версии Лорион Маазель строго следует за хронологией музыкальных событий вагнеровского цикла, не внося никаких стилистических изменений и не добавляя не единой ноты, но сохраняя все лейтмотивы и соблюдая динамику и пропорции музыкального текста тетралогии.

Программу «Дягилев+» 14 декабря откроет концерт Квартета имени Давида Ойстраха. Первая скрипка — Андрей Баранов, вторая скрипка — Даниил Австрих, альт — Федор Белугин, виолончель — Алексей Жилин. Музыканты привезут в Пермь Первый и Десятый квартеты, а также Фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича (12+). В пресс-службе фестиваля «Дягилев +» рассказали, что квартеты кардинально разные по настроению: Первый — легкий и радостный, Десятый — гротескный и яростный, насыщенный отсылками к другим сочинениям Шостаковича и включающий его музыкальный автограф, мотив D-Es-C-H. На концерте «партию Шостаковича» исполнит Сергей Давыдченко — молодой пианист, в 2023 году получивший первую премию и два специальных приза на Международном конкурсе имени Чайковского.

Недавно мы рассказывали о том, что за год количество ценителей классической музыки в Прикамье увеличилось на треть.

