Объявляем имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025

26 июня на церемонии награждения премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в частной филармонии «Триумф» были объявлены имена победителей.

Журнал «Прм.Собака.ru» отметил двадцать девять ярких лидеров в своих сферах деятельности, которые делают Пермь лучше. В течение месяца вы, наши читатели, выбирали своих героев в десяти номинациях: «Туризм», «Наука и жизнь», «IT и робототехника», «Кино», «Театр», «Мода», «Медицина», «Экология», «Креативные индустрии», «Социальные проекты».

И теперь редакция «Прм.Собака.ru» готова назвать имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» в 2025 году.