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Общество

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Объявляем имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025

26 июня на церемонии награждения премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в  частной филармонии «Триумф» были объявлены имена победителей.

Журнал «Прм.Собака.ru» отметил двадцать девять ярких лидеров в своих сферах деятельности, которые делают Пермь лучше. В течение месяца вы, наши читатели, выбирали своих героев в десяти номинациях: «Туризм», «Наука и жизнь», «IT и робототехника», «Кино», «Театр», «Мода», «Медицина», «Экология», «Креативные индустрии», «Социальные проекты».

И теперь редакция «Прм.Собака.ru» готова назвать имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» в 2025 году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Кино

Валерий Колесов

Театр

Егор Мухин

Туризм

Рашид Габдуллин

Экология

Николай Максимович

Креативные индустрии

«Контент Фактори»

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Наука и жизнь

Михаил Перескоков

IT и робототехника

Екатерина Кокорина

Мода

Александр Баканин

Медицина

Ксения Ежова, Дмитрий и Юлия Карпинские

Социальные проекты

Татьяна Голубаева

Партнеры премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025:

Теги:
ТОП 30 2025 ПРМ

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