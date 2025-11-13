200+ хористов на одной сцене, встреча с Катериной Шпицей, выставка молодых художников: опубликована программа «Фестиваля пермского искусства»

«Фестиваль пермского искусства» будет проходить на нескольких городских площадках в течение двух недель. Он откроется 22 ноября в частной филармонии «Триумф» премьерным показом музыкально-поэтического спектакля «Времена года» (6+) на музыку П.И. Чайковского от камерного оркестра «Орфей» и поэтессы, члена Союза писателей России Анастасии Бердинских.

28 ноября в «Доме писателя» пройдет первая «Ночь поэзии» (16+), на которой молодые поэты прочтут свои произведения в формате конкурса мелодекламаций. Вторая «Ночь поэзии» (16+) запланирована 5 декабря, на ней выступят именитые актеры и поэты. Актер театра Андрей Дюженков прочтет стихи русских поэтов, поэтесса Анастасия Бердинских расскажет на встрече с читателями о том, как пишутся песни, и как через поэзию отразить задумку композитора, солистка ансамбля «Воскресение» Варвара Ясвина исполнит песни на стихи Анастасии Бердинских.

С 23 ноября и в течение всего фестиваля в Арт-резиденции будет работать стационарная выставка работ, посвященных Перми от молодых художников, а в фойе и залах концертных площадок будут представлены мобильные выставки.