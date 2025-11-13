200+ хористов на одной сцене, встреча с Катериной Шпицей, выставка молодых художников: опубликована программа «Фестиваля пермского искусства»

Появилась программа «Фестиваля пермского искусства». Это серия культурных событий, созданная уроженцами и жителями Перми, которые прославляют родной город на всю страну. Событийная линейка фестиваля посвящена нескольким направлениям искусства: музыке, живописи, литературе, театру, кино, фотографии.
«Фестиваль пермского искусства» будет проходить на нескольких городских площадках в течение двух недель. Он откроется 22 ноября в частной филармонии «Триумф» премьерным показом музыкально-поэтического спектакля «Времена года» (6+) на музыку П.И. Чайковского от камерного оркестра «Орфей» и поэтессы, члена Союза писателей России Анастасии Бердинских.
28 ноября в «Доме писателя» пройдет первая «Ночь поэзии» (16+), на которой молодые поэты прочтут свои произведения в формате конкурса мелодекламаций. Вторая «Ночь поэзии» (16+) запланирована 5 декабря, на ней выступят именитые актеры и поэты. Актер театра Андрей Дюженков прочтет стихи русских поэтов, поэтесса Анастасия Бердинских расскажет на встрече с читателями о том, как пишутся песни, и как через поэзию отразить задумку композитора, солистка ансамбля «Воскресение» Варвара Ясвина исполнит песни на стихи Анастасии Бердинских.
С 23 ноября и в течение всего фестиваля в Арт-резиденции будет работать стационарная выставка работ, посвященных Перми от молодых художников, а в фойе и залах концертных площадок будут представлены мобильные выставки.
Большое место в этом году на фестивале будет уделено хоровому пению. С 25 по 30 ноября пройдет серия концертов (0+) от коллективов музыкальных школ, школ искусств, СУЗов, ВУЗов, любительские хоры из Перми, также выступит молодежный хор «Возрождение» под руководством заслуженного работника культуры России Сергея Смирнова (Нижний Новгород) и хор «Возрождение» центра «Радость» под управлением заслуженной артистки России Татьяны Ждановой (Москва). 30 ноября на одну сцену Дома молодежи выйдут более 200 хористов из разных коллективов города, а также коллективы из Нижнего Новгорода и Москвы. Они выступят на Большом хоровом соборе (6+) вместе с симфоническим оркестром «Орфей» под управлением Петра Юркова: в первой отделении прозвучат оратория «Плач Адама» Арво Пярта и кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева, во втором — хиты русского рока. 3 декабря в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова даст традиционный концерт музыки пермских композиторов (6+).
7 декабря пройдут Дни пермского кино (6+): в синематеке покажут фильмы пермских документалистов, а также пройдут встречи с актрисой театра и кино Катериной Шпицей.
В финале «Фестиваля Пермского искусства» пройдут заключительные концерты в частной филармонии «Триумф». Сначала будут выступать три баритона (6+) – Александра Суханова (Москва), Владимира Целебровского (Санкт-Петербург) и Алексея Герасимова (Пермь), а под занавес музыкальный продюсер и диджей Матвей Эмерсон сыграет большой DJ сет вместе с камерным оркестром «Орфей» (16+).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)