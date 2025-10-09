Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рок-концерт в движущемся трамвае собираются провести в Перми в октябре

В Перми собираются провести благотворительный «Трамвайник» — концерт с живой музыкой, который пройдет прямо в движущемся трамвае. Его устроят 18 октября.

Михаил Мингазов

«Трамвайник» в Перми пройдет в третий раз. Уже традиционно электротранспорт пройдет по маршруту от Перми II до микрорайона Разгуляй. В пресс-службе «Берегиня» рассказали, что эта акция — часть благотворительного проекта «100 друзей на 100 ФМ».

«Ежегодно эта небольшая, но такая теплая акция позволяет нашему фонду помочь детям, у которых диагностированы опухоли мозга. Благодаря акции 2024 года мы направили 185 тысяч рублей на помощь 13 детям: оплачивали проезды в столичные клиники, проживание и обследования», — отметила Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня» и лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми».

Недавно мы рассказывали о том, что в поддержку создания первого инклюзивного кафе в Перми собираются устроить «Ярмарку счастья».

Информационный обзор редакции. 6+

