Рок-концерт в движущемся трамвае собираются провести в Перми в октябре

«Трамвайник» в Перми пройдет в третий раз. Уже традиционно электротранспорт пройдет по маршруту от Перми II до микрорайона Разгуляй. В пресс-службе «Берегиня» рассказали, что эта акция — часть благотворительного проекта «100 друзей на 100 ФМ».

«Ежегодно эта небольшая, но такая теплая акция позволяет нашему фонду помочь детям, у которых диагностированы опухоли мозга. Благодаря акции 2024 года мы направили 185 тысяч рублей на помощь 13 детям: оплачивали проезды в столичные клиники, проживание и обследования», — отметила Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня» и лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми».

