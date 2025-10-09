Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В поддержку создания первого инклюзивного кафе в Перми собираются устроить «Ярмарку счастья»

В Перми готовятся создать первое в городе инклюзивное кафе, где подростки с инвалидностью смогут чувствовать себя свободными и счастливыми. Эта идея принадлежит благотворительному фонду «Счастье жить», его создатель Анастасия Гилева — лауреат премии «ТОП-30. Самые знаменитые люди Перми».

«Счастье жить»

На создание инклюзивного кафе в Перми требуется 500 тыс. рублей. Планируется, что оно разместится в будущем «Доме-маяке» — пространстве для подростков от 12 лет с инвалидностью для интеграции в общество и развития первых профессиональных навыков. Его намерены открыть на улице Вижайская.

Поддержать создание инклюзивного кафе соберутся десятки пермяков на благотворительном вечере «Ярмарка счастья». Его планируют устроить 9 октября на крыше «Дома счастья». В программе: угощения от кулинарных мастеров, живая музыка у костра, экскурсия по сказочным залам Дома счастья.

Недавно мы рассказывали о том, что более 28 тыс. школьников отказались от букетов на 1 сентября, чтобы помочь другим детям.

