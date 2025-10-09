В поддержку создания первого инклюзивного кафе в Перми собираются устроить «Ярмарку счастья»

На создание инклюзивного кафе в Перми требуется 500 тыс. рублей. Планируется, что оно разместится в будущем «Доме-маяке» — пространстве для подростков от 12 лет с инвалидностью для интеграции в общество и развития первых профессиональных навыков. Его намерены открыть на улице Вижайская.

Поддержать создание инклюзивного кафе соберутся десятки пермяков на благотворительном вечере «Ярмарка счастья». Его планируют устроить 9 октября на крыше «Дома счастья». В программе: угощения от кулинарных мастеров, живая музыка у костра, экскурсия по сказочным залам Дома счастья.

