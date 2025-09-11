В Перми откроется выставка, на которой представят уникальные аудиозаписи фрагментов советских опер

Главными экспонатами станут оцифрованные аудиозаписи фрагментов советских опер 1950-1960-х годов. Они считаются одним из самых ценных и редких предметов, которые хранятся в фонде музея театра. Раньше эти фрагменты записывались на магнитную ленту и никогда не транслировались для широкой публики. В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что записи можно будет услышать в специально оборудованной музейной зоне.

Редкие аудиозаписи будут сопровождаться архивными фотографиями сцен из спектаклей, эскизами костюмов и декораций, афишами и программками. Планируется, что выставка «Лаборатория современной оперы» проработает в течение всего театрального сезона.

