Искусство

Ощущение умиротворения и абсолютного равновесия: в «Триумфе» откроется выставка «Незримая реальность»

Выставочный сезон в частной филармонии «Триумф» собираются открыть 10 сентября. Его куратором станет художник и автор проекта «Добрая книга» Ия Милашина.

Планируется, что первой в сезоне станет выставка «Незримая реальность» — персональный проект пермской художницы Рады Денисенко. Она работает в преимущественно в технике масляной живописи. «Работы в этой экспозиции объединяет общая атмосфера: ощущение умиротворения, состояние абсолютного равновесия и покоя. Эта выставка — своего рода проекция взгляда на окружающий мир и восприятия художником реальности», — рассказали в пресс-службе частной филармонии «Триумф».

Недавно мы рассказывали о том, какой будет первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи на улице Советская.

