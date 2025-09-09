Ощущение умиротворения и абсолютного равновесия: в «Триумфе» откроется выставка «Незримая реальность»

Планируется, что первой в сезоне станет выставка «Незримая реальность» — персональный проект пермской художницы Рады Денисенко. Она работает в преимущественно в технике масляной живописи. «Работы в этой экспозиции объединяет общая атмосфера: ощущение умиротворения, состояние абсолютного равновесия и покоя. Эта выставка — своего рода проекция взгляда на окружающий мир и восприятия художником реальности», — рассказали в пресс-службе частной филармонии «Триумф».

Недавно мы рассказывали о том, какой будет первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи на улице Советская.

Информационный обзор редакции. 12+