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Выкупленные за 20 минут билеты на концерт-открытие Дягилевского фестиваля назвали одним из самых крупных солдаутов

Выкупленные за 20 минут билеты на одно из событий Дягилевского фестиваля назвали одним из самых крупных солдаутов на рынке культурно-развлекательных событий в России за последнее время. Речь о концерте-мистерии Hændel оркестра musicAeterna и Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль/ВКонтакте

Как рассказали в пресс-службе Яндекс Афиши, ни одно из культурно-развлекательных мероприятий не собирает такой стремительный отклик: билеты на самые ожидаемые концерты популярных артистов продаются, как минимум, за пару часов или недель. В день продаж зрители выкупили более 60% мест на события основной программы Дягилевского фестиваля.

Напомним, в 2025 году в программе заявлены несколько оперных премьер — «Самсон и Далила» (16+) и «Трехгрошовая опера» (16+). Также планируются и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 13 по 22 июня.

Недавно мы рассказывали о трех самых популярных концертах в 2024 году.

Информационный обзор редакции.16+

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